Novo passe social: Governo paga primeira tranche de 26 milhões de euros

O Governo, através do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, efetuou a primeira transferência de financiamento do PART – Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos.

“O valor transferido corresponde a 25% do valor anual previsto para 2019, o que corresponde a 26 milhões de euros, num total de 104 milhões de euros provenientes do Fundo Ambiental”, explica um comunicado do ministério liderado por João Pedro Matos Fernandes.

Esta verba foi transferida para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto e para as vinte e uma Comunidades Intermunicipais, de acordo com o previsto no PART.

“O Governo cumpre e honra deste modo, no tempo previsto e com o valor definido, o estabelecido no PART, garantindo o cumprimento das obrigações previamente estabelecidas e assegurando a total compensação financeira do modelo PART à generalidade dos operadores públicos e privados de transporte”, assegura o referido comunicado.

O mesmo documento acrescenta que “o novo modelo de Tarifário dos Transportes Públicos, garante uma significativa redução dos preços dos transportes em todo o país e a introdução do chamado Passe Único, nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto”.