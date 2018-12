Novos aviões da TAP geram poupança de 30 milhões de euros em combustíveis

Os novos aviões da TAP vão permitir uma poupança de 30 milhões de euros em combustíveis, disse a companhia aérea aos jornalistas esta quinta-feira. Depois da meia dúzia de Airbus novos que recebeu este ano, a empresa continuará a aquisição de mtapodelos e chegará aos 37 até ao final de 2019 e 71 até 2025.

“O primeiro avião novo a chegar à companhia foi um Airbus A320neo, que já está em operação desde junho. Em setembro, a TAP integrou na sua frota dois aviões Airbus A321neo. Está também já em Lisboa o novo Airbus A330neo, do qual a TAP será a primeira operadora mundial e que fará o seu primeiro voo comercial em breve. No sábado, 8 de dezembro, chegou também à TAP um Airbus A321neo e no dia 11 outro Airbus A321neo aterrou em Lisboa vindo da fábrica da Airbus”, enumera a transportadora aérea.

A renovação da frota levou à abertura das novas rotas, com a chegada à cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, já a partir de junho. Além da aposta da América do Norte, a TAP adiantou que vão ser anunciados 40 novos destinos nos próximos cinco anos.

“É um orgulho que a TAP tenha incluído São Francisco nos seus planos de expansão na costa oeste dos Estados Unidos. Partilhamos a paixão da TAP em tornar as viagens aéreas uma experiência agradável e os passageiros da região da Baía de São Francisco podem agora voar para Portugal e outros destinos, de forma mais fácil e económica”, afirmou Ivan C. Satero, diretor do Aeroporto Internacional de São Francisco.

No encontro com a imprensa, a transportadora aérea nacional referiu também que prevê lucros de 3 milhões de euros para a Manutenção em 2019.