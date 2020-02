Novos casos de coronavírus diminuem e Wall Street anima-se no início da sessão

A Bolsa de Nova Iorque iniciou a sessão desta quarta-feira em terreno positivo com as notícias de uma queda no número de novos casos de infecções pelo surto do coronavírus na China, que aumentou a esperança de uma contenção nas consequências económicas do surto.

Na abertura da sessão, o S&P 500 sobe 0,53%, para 3.375,70 pontos, o tecnológico Nasdaq valoriza 0,66%, para 9.702,11 pontos, e o industrial Dow Jones cresce 0,72%, para 29.488,50 pontos.

A China divulgou esta quarta-feira o menor número de novos casos do coronavírus desde janeiro, aumentando a previsão dos especialistas médicos de que o surto termine em abril, mesmo com o número de mortos no país a subir para mais de 1.100 pessoas. No entanto, ainda não está claro até que ponto o crescimento económico será afetado pelo vírus que se espalhou rapidamente na China e agitou os mercados financeiros no final de janeiro.

A maioria dos especialistas acredita que a China enfrenta um choque económico curto, mas mais acentuado do que se pensava, que será sentido por todo o mundo.

“As estimativas para o impacto na economia chinesa são muito amplas, mas principalmente há otimismo de que o impacto na economia dos Estados Unidos será mínimo”, referiu Randy Frederick, vice-presidente da Charles Schwab. Se a taxa de crescimento da contagem de casos continuar lenta, esse otimismo continuará.

No mercado de ações, a Exxon e a Chevron subiram cerca de 1% cada uma com o aumento dos preços do petróleo. Os mercados vão também acompanhar de perto as observações do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no segundo dia da apresentação do relatório económico semestral no Congresso norte americano.