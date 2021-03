Novos confinamentos, vacinas atrasadas e os PMI. Veja o “Mercados em Ação”

Nesta edição, Shrikesh Laxmidas (diretor-adjunto do JE), Marco Silva (consultor de estratégia e investimento) e João Queiroz (head of trading do Banco Carregosa), analisam o impacto dos novos confinamentos e dos atrasos nos planos de vacinação no sentimento dos mercados, num contexto de mercado ainda dominado pelo tema das subidas das yields e da inflação.

O painel vai discutir ainda o que os índices PMI poderão sinalizar sobre o outlook económico e olhar para o que as empresas prometeram em termos de dividendos aos investidores.