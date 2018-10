Novos modelos de financiamento potenciam investimento turístico na Madeira

Os novos modelos de financiamento têm tido, nos últimos anos, um impacto positivo no setor turístico regional, ao viabilizarem investimento, operações de requalificação das unidades hoteleiras e um aumento do índice de rentabilidade no que se refere ao preço cobrado por quarto, defendeu esta segunda-feira Eduardo Jesus, ex-secretário regional do Turismo e antigo presidente da delegação regional da Ordem dos Economistas.

O economista falava durante a apresentação da XII Conferência Anual do Turismo (CAT) que arranca na próxima sexta-feira, no Funchal, evento do qual o Económico Madeira é media partner.

Eduardo Jesus que será moderador de um dos painéis da CAT destacou o papel da banca e dos fundos no setor turístico regional. “Os fundos permitem dispersar o capital. Eu diria que se ‘descomplexou’ o investimento com enormes vantagens para todos os players, desde os que investem a muitos que não estão ligados ao setor mas conseguem assegurar rentabilidade”, afirmou.

O programa da XII Conferência Anual do Turismo foi apresentado esta segunda-feira, numa conferência que contou com a participação dos três ex-presidentes da delegação regional da Ordem dos Economistas, Carlos Pereira, Rui Barreto e Eduardo Jesus, e de um representante do banco Santander, patrocinador deste evento, Vitor Calado.

Paulo Pereira, presidente da delegação da Ordem dos Economistas, destacou a importância da CAT que este ano vai promover a dissertação acerca do conceito da rentabilidade, apresentando diferentes modelos, desde os mais conservadores aos que arriscam mais, mas todos eles casos de sucesso.

A XII Conferência Anual do Turismo (CAT) arranca pelas 9h15 da próxima sexta-feira no Centro de Congressos da Madeira, reunindo players de referência nacional no setor turístico. Entre os grupos PortoBay, Pestana, ECS Capital e a Binter Canárias.