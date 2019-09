Novos veículos elétricos circulam na estrada sem fiscalização suficiente

No topo da lista com maiores encargos com combustíveis está a GNR e a PSP com 12,1 milhões de euros. Só estas entidades em conjunto com o Estado Maior da Força Aérea, a Marinha, o INEM, a PJ e a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais absorvem 68% dos custos autorizados pelo Executivo para 2020 e 2012, num total de perto de 19 milhões de euros.