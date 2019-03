NRP Tejo regressa à Madeira para vigilância e patrulha do mar

O NRP Tejo está previsto chegar à Madeira este domingo, e permanecer até meados de maio, com o intuito de realizar funções de segurança e autoridade no mar, onde vai substituir o NRP Douro, que volta à base naval de Lisboa, diz a Marinha.

A missão do navio vai passar ainda por assegurar capacidade de resposta a situações de busca e salvamento marítimo, reforçar o patrulhamento marítimo, e apoiar os órgãos de protecção civil regionais em situações de calamidade ou catástrofe, e cooperar com outros departamentos do Estado com competências no mar.

O navio tem 25 militares, e opera junto a zonas costeiras em missões de vigilância, patrulha, e defesa.