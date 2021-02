Número de camas ocupadas em hospitais devido à Covid-19 vai diminuir, diz especialista

Baltazar Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública, garantiu que o número de camas ocupadas em hospitais, associadas à Covid-19, poderá vir a reduzir.

Durante reunião do Infarmed com Governo, Baltazar Nunes destacou que “o número de camas ocupadas possa estar abaixo das 300 na segunda quinzena e abaixo das 200 no final do mês de março”. Uma das conclusões do estudo que expôs sobre a evolução da Covid-19 em Portugal.

Na mesma ocasião, o especialista referiu que proteções apontam para que “a taxa de incidência possa ser colocada abaixo dos 120 no início de março abaixo do 60 mil casos por 100 mil habitantes na segunda quinzena de março”. Uma tendência, que segundo o epidemiologista, está “dependente das medidas atualmente implementadas, pela adoção da população”.

Sobre a taxa de incidência, a variação está situada os 8% para 9, 2 % dia, tendo sido “a redução da indecência mais acentuada na população dos dez aos 50 e nos e nos 80 e mais anos em relação ao excesso de mortalidade”.

Baltazar Nunes referiu que do total de mortes em 2020, “estimamos que cerca de 74 % possa ser atribuível à epidemia de covid e 19% atribuível às temperaturas baixas”. Durante a sua intervenção, o especialista salientou ainda que “atualmente Portugal é dos países com mais medidas restritivas de confinamento e apresenta uma redução da imobilidade das mais mais altas taxas da europa”.