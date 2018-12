Número de desempregados inscritos sobe 0,2% em novembro face ao mês anterior

O número de desempregados inscritos no Centro de Emprego e Formação Profissional (IEFP) aumentou ligeiramente em novembro face ao mês anterior, mas recuou face ao período homólogo de 2017.

Segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela instituição na síntese de mercado de emprego, o desemprego registado subiu 0,2% em novembro, em comparação com outubro, fixando-se em 334.897. No entanto, caiu 17,2% face a novembro de 2017, com menos 69.728 indivíduos inscritos.

“Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2017, contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para os homens, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há um ano ou mais, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o 1º ciclo básico”, explica o IEFP.

A tendência verificou-se também no número de pedidos de emprego, crescendo 1,5% em novembro face ao mês anterior, para 505 096, ainda que tenha registado uma queda de 13,4% em comparação com o mês homólogo.

Já as ofertas de emprego recebidas ao longo de novembro totalizaram 9 409 em todo o país, registando uma queda de 8,1% face ao mês homólogo de 2017 e de 26,7% em comparação com o mês anterior. iefp