Número de edifícios concluídos e licenciados aumentam no terceiro trimestre de 2018

No terceiro trimestre de 2018 o número de edifícios licenciados cresceu 16,3% face ao período homólogo (+20,3% no segundo trimestre de 2018), o equivalente a 5,3 mil edifícios. Já os edifícios concluídos registaram um acréscimo de 12,3% (+17,9% no segundo trimestre do ano) perfazendo 3,9 mil edifícios, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em relação aos edifícios licenciados, mas para construções novas registou-se um aumento de 18,6% (+21,3% no segundo trimestre de 2018), enquanto no licenciamento para reabilitação se registou um aumento de 6,0 (+18,9% no segundo trimestre de 2018).

Comparando com o trimestre anterior, o número de edifícios licenciados desceu 7,7% (+5,9% no trimestre anterior 2018) enquanto os edifícios concluídos registaram uma variação de 8,2% (+3,0% no segundo trimestre deste ano).

Obras licenciadas

No total dos edifícios licenciados, 69,4% são referentes a construções novas e, destas, 74,8% destinaram-se a

habitação familiar. Existiram 428 edifícios demolidos, o que corresponde a 8,1% do total de edifícios licenciados no terceiro trimestre deste ano.

Todas as regiões apresentaram variações positivas, sendo as mais elevadas na Região Autónoma da Madeira (+41,1%), Região Autónoma dos Açores (+32,0%) e na Área Metropolitana de Lisboa (+23,6%). A variação homóloga mais baixa foi verificada na região do Alentejo (+10,2%).

No terceiro trimestre do ano foram licenciados 4,6 mil fogos em construções novas para habitação familiar, o que

representou um aumento de 31,4% face ao período homólogo de 2017, e -14,8 p.p. face à variação registada no trimestre anterior.

A Região Autónoma da Madeira foi a única a ter uma variação negativa neste ponto face ao trimestre homólogo (-8,5%). As outras regiões apresentaram-se pela positiva com destaque para o Algarve (+70,8%) e Norte (+56,9%).

Obras concluídas

Neste período estima-se que tenham sido concluídos 3,9 mil edifícios em Portugal, na sua maioria para construções novas (73,1%), das quais 71,8% tiveram como destino a habitação familiar. Todas as regiões registaram variações homólogas positivas, em especial a Área Metropolitana de Lisboa (+43,6%) e a Região Autónoma da Madeira (+21,7%).

As obras concluídas para construções novas em Portugal aumentaram 18,2% face ao período homólogo de 2017, enquanto as obras de reabilitação desceram 1,0%. Comparativamente ao trimestre anterior, as obras concluídas para construções novas cresceram 2,7%, e as obras de reabilitação aumentaram 26,5%.

No período em análise foram concluídos 3,3 mil fogos em construções novas para habitação familiar, o que equivale a um acréscimo de 52,3%, em relação ao terceiro de trimestre de 2017 (+40,4% no segundo trimestre de 2018). Com exceção do Algarve (-11,5%), todas as outras regiões registaram variações homólogas positivas, destacando-se a Área Metropolitana de Lisboa (+94,5%), a Região Autónoma da Madeira (+80,6%) e o Norte (+62,8%).

No total de edifícios concluídos no terceiro trimestre deste ano, 69,0% localizaram-se nas regiões Norte e Centro, representando 63,9% do total de fogos concluídos em construções novas para habitação em todo o país. Na zona Norte situaram-se 39,5% dos edifícios e 40,1% dos fogos concluídos. Na Área Metropolitana de Lisboa foram concluídos 12,3% do total de edifícios e 20,0% do total de fogos do país.