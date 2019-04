Nuno Magalhães vai deixar liderança da bancada parlamentar do CDS

O líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, vai deixar a liderança da bancada parlamentar do CDS, ao fim de oito anos no cargo. A notícia foi avançada pela rádio Renascença e confirmada ao Jornal Económico por fonte do partido, dando conta de Nuno Magalhães não se irá candidatar a presidente do grupo parlamentar na próxima legislatura, mantendo-se como deputado pelo círculo Setúbal.

Nuno Magalhães é líder parlamentar do CDS, desde 2011, altura em que foi proposto pelo antigo líder democrata-cristão Paulo Portas. A decisão foi aprovada pelos deputados de forma unânime, tendo conquistado os 24 votos dos democratas-cristãos. Foi secretário de Estado da Administração Interna no Governo de Durão Barroso, em 2002, e repetiu a proeza, em 2004, no Governo de Pedro Santana Lopes.

O deputado democrata-cristão já tinha manifestado a vontade de deixar a liderança da bancada parlamentar do CDS. Na lista apresentada pelo partido para as eleições legislativas, aprovada na sexta-feira, Nuno Magalhães aparece como candidato por Setúbal.