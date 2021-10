Nuno Melo apresenta candidatura à presidência do CDS-PP neste sábado

O eurodeputado Nuno Melo vai lançar a sua candidatura à presidência do CDS-PP neste sábado, numa apresentação marcada para as 15h00 no Palácio da Bolsa, no Porto.

A candidatura será oficializada na véspera do Conselho Nacional do partido em que a atual liderança, presidida por Francisco Rodrigues dos Santos, fará um balanço das eleições autárquicas. O CDS-PP manteve as seis câmaras que governava, e integrou coligações com o PSD que resultaram na conquista da presidências de câmaras como Lisboa, Coimbra e Funchal.

