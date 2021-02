“O Futuro é Hoje”. SEDES debate uma “nova visão para Portugal”

Os autores do livro “O Futuro é Hoje – Uma Nova Visão para Portugal” foram os convidados de mais uma sessão na SEDES Com Quem Sabe e estiveram à conversa com o jornalista Henrique Monteiro, numa iniciativa que conta com o “Jornal Económico” como media partner.

O livro “O Futuro é Hoje – Uma Nova Visão para Portugal” conta com o contributo dos mais destacados Chief Portugal Officers (CPO), oriundos de áreas profissionais distintas e que colocam à disposição dos leitores uma diversidade de ideias e sugestões para transformar Portugal.

Assista à conversa com Miguel Pina Martins, Nuno Ferreira Pires, Rui Miguel Nabeiro e Sofia Tenreiro foram os pioneiros dos CPO, que atualmente já integram também Bruno Mota, Diogo da Silveira, Filipa Muñoz Oliveira, Gonçalo Saraiva Matias, José Costa Rodrigues, Luís Matos Martins, Paulo Andrez, Pedro Brito, Rita Serrabulho, Rui Hortelão, Rui Paiva, Sara do Ó e Vera Pinto Pereira.