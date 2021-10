A Volvo Cars e a 3.1 Phillip Lim estão a unir esforços para promover o luxo consciente e desenvolveram um novo acessório de moda, uma mala feita a partir dos novos materiais sustentáveis que compõem os interiores dos veículos 100% elétricos Volvo, para reforçar a ideia comum às duas marcas de que o luxo pode e deve ser sustentável. Com efeito, tanto a Volvo Cars como a 3.1 Phillip Lim afirmam partilhar o compromisso com a sustentabilidade e com o uso de materiais feitos a partir de fontes biológicas e recicladas.

A 3.1 Phillip Lim é uma marca de moda pioneira em moda e luxo responsáveis. Desde a criação de um vestido neutro em carbono feito a partir de algas, à elevada utilização de materiais reciclados nos seus produtos, a 3.1 Phillip Lim é conhecida por ultrapassar os limites na obtenção de materiais alternativos para criar um luxo consciente, revolucionando a indústria da moda.

A mala Volvo desenhada pela 3.1 Phillip Lim é feita a partir do novo material sustentável pensado para o interior dos novos modelos Volvo, denominado “Nordico”, concebido a partir de têxteis feitos de material reciclado (como garrafas PET), por materiais biológico oriundos de florestas da Suécia e da Finlândia e por rolhas recicladas da indústria do vinho.

As marcas realçam que a nova mala Volvo X 3.1 Phillip Lim não estará à venda nas lojas. Contudo, um pouco por todo o mundo, a Volvo Cars organizará ações de promoção desta parceria com oferta de malas, sendo que os fundos angariados reverterão a favor de diversas instituições. Desta forma, os fãs Volvo ou 3.1 Phillip Lim terão a oportunidade de adquirir uma destas peças exclusivas e para isso bastará estarem atentos às redes sociais Volvo Cars para mais novidades.

Recorde-se que, recentemente, a marca sueca anunciou que, já a partir do novo C40 Recharge, todos os novos modelos puramente elétricos da Volvo Cars serão totalmente livres de couro. Este compromisso reflete a ambição da Volvo Cars e a sua incessante procura por alternativas sustentáveis ​​e de alta qualidade para muitos dos materiais utilizados hoje em dia pela indústria automóvel.

Inspirada na essência do design escandinavo, a nova mala Volvo X 3.1 Phillip Lim é a companheira perfeita para uma escapadela de fim de semana, possuindo um armazenamento discreto, com alça dupla e uma bolsa especial exclusiva.

O relatório The Rise of Conscious Design, publicado recentemente pela Volvo Cars em colaboração com a empresa líder em previsão de tendências The Future Laboratory, dá conta de uma nova tendência emergente, denominada “Luxtainability” que reflete o desejo do mundo do design por materiais sustentáveis que não comprometam a qualidade.