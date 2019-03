Sobre o tema “O Mundo Após as Alterações Climáticas – Impacto no Ambiente, na Economia e na Sociedade”, a iniciativa do Jornal Económico e do Grupo Bel (acionista de referência da Megafim SA, empresa proprietária do JE) tem como orador convidado Mohan Munashinghe, Prémio Nobel da Paz em 2007, e vice-presidente do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), das Nações Unidas como orador prinicipal.

Veja aqui o direto: