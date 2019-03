O novo CFO do Novo Banco já está em funções

O Novo Banco comunicou ao mercado o início de funções do novo membro do Conselho de Administração Executivo.

Mark Bourke, que foi Chief Financial Officer do Allied Irish Bank iniciou hoje funções no Novo Banco como membro do Conselho de Administração Executivo para o mandato em curso, assumindo a função de Chief Financial Officer.

O novo CFO foi uma escolha do maior acionista Lone Star e a decisão foi tomada em setembro por deliberação tomada pelo Conselho Geral e de Supervisão.

Jorge Cardoso deixou de ser CFO do banco e vai liderar a equipa incumbida de gerir o “Novo Banco Legado”, uma espécie de Novo Banco Mau.