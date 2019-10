O processo de relação das Regiões Autónomas com a República é um processo de conquistas, diz Carlos Pereira

“O processo de relação [das Regiões Autónomas] com a República é um processo de conquistas, é um processo de negociação, é um processo de vitórias, não é um processo de one shot, uma única tacada e temos tudo resolvido”, sublinhou, em entrevista ao Económico Madeira, o cabeça de lista do PS pelo círculo da Madeira à Assembleia da República, Carlos Pereira.

Neste sentido, o socialista considera fundamental que os representantes da Madeira na República tenham competências, capacidade negocial e diplomacia institucional para fazer negociações como a questão da redução dos juros da dívida da Madeira ou até mesmo o cofinanciamento do novo hospital.

Relativamente ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, Carlos Pereira defende que é preciso envolver a sociedade civil sobre qual deve ser o futuro do CINM e que estratégia é que a Madeira deve ter para o Centro poder produzir ainda mais riqueza, trazer ainda mais emprego e garantir a diversificação da economia.

“Eu deixo uma pergunta: devemos ou não devemos ter um plano estratégico para o CINM não ser um apêndice da economia regional, mas ser um contributo decisivo para a economia regional. Eu acho que devemos”, afirmou o canditado, esclarecendo que para isso é necessário envolver toda a gente.

Quanto ao desejo que tem vindo a ser demonstrado por alguns políticos regionais de a Madeira ter um sistema fiscal próprio, Carlos Pereira afirmou que para si este tema tem um chapéu mais amplo: o da autonomia plena.

