O que devo fazer quando alugo um carro para férias?

Pretende alugar um carro para as suas férias mas não sabe como deve proceder para não correr riscos desnecessários? Então tenha atenção nesta informação.

Primeiramente, ao alugar um carro deve celebrar por escrito um contrato, um original e outro duplicado, destinados à entidade prestadora do serviço e ao consumidor.

No contrato devem constar a identificação da empresa, do consumidor e do veículo, abrangendo o preço e os serviços incluídos. Verifique, também, se no contrato há informação sobre o local e o horário para a entrega do automóvel.

A agência deve esclarecer sobre as características da viatura, as modalidades de caução, as coberturas do seguro, o processo de entrega do automóvel, como pode ser feito o cancelamento da reserva ou eventuais penalizações.

Sobre o seguro do veículo há que referir que é responsabilidade da agência, no entanto, a título facultativo, o consumidor pode contratar um seguro que cubra os danos do veículo durante o período da sua condução.

Quanto à entrega do automóvel, as condições devem ser acordadas antes da assinatura do contrato.Tenha em atenção que em algumas agências são cobrados extras quando a entrega do veículo é feita fora das suas instalações.

Deve receber o documento único automóvel, o comprovativo da apólice de seguro, a cópia do contrato de aluguer e, quando aplicável, a ficha de inspeção do veículo. Caso não tenha acesso a estes documentos, fica responsável pelo pagamento de multas ou coimas, decorrentes da falta de apresentação dos mesmos, a agência.

No termino do aluguer, não se esqueça de solicitar a declaração da empresa em como o veículo foi devolvido nas devidas condições.

Caso tenha problemas com o aluguer do seu automóvel, aconselhamos a contactar o Instituto da Mobilidade e Transportes (217 949 000), em Portugal. Se o problema ocorrer na Europa, pode dirigir-se ao Centro Europeu do consumidor (213 564 750). Caso necessite de ajuda, também poderá recorrer à DECO e, em outros casos, dirigir-se às autoridades.

Aconselhamos a todos os consumidores, antes de alugar um carro, verificar se a empresa é autorizada, que pessoas podem conduzir, o estado de conservação do veículo e tenha em atenção que algumas empresas exigem o pagamento de uma caução.

Conheça os seus direitos de consumidor.

Procure-nos em: DECO MADEIRA está à sua espera na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt