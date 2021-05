Nesta edição do programa Economize, da plataforma multimédia JE TV, João Raposo, administrador do Grupo Reorganiza, entrevista Carlos Figueiredo, diretor comercial da rede de parcerias externas da Caixa Geral de Depósitos, a propósito das perspetivas do mercado de crédito habitação para o segundo semestre.

Semanalmente, conte com as melhores dicas sobre finanças pessoais, com o aconselhamento especializado dos profissionais do Grupo Reorganiza.