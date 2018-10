Obras no túnel João Delgado no Porto Moniz vão custar quatro milhões de euros

As obras no túnel João Delgado, no Porto Moniz, vão iniciar-se em 2019, durar cerca de oito meses, com um custo de quatro milhões de euros. O objectivo da obra passa por dar resposta às lacunas de segurança no local, explicou Francisco Nunes, deputado do PSD na Assembleia Regional.

“Foi uma preocupação da população que auscultamos. Desde o início que o PSD tentou que se iniciasse um estudo para encontrar soluções. Encontrou-se a solução técnica, que será uma estrutura porticada, que se vai desenvolver entre o final do túnel de João Delgado para São Vicente numa extensão de 250 metros, que servirá proteger as rochas que caem”, referiu o deputado social democrata.

Francisco Nunes disse que as obras estão previstas começar em 2019, tendo um duração de oito meses e um custo de quatro milhões de euros. Enquanto decorrer esta intervenção, clarificou o social democrata, será garantida a circulação automóvel nesta zona.