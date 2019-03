OCDE: quebra dos preços na energia pressionam inflação anual para 2,1% em janeiro

A taxa de inflação homóloga nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) desacelerou 0,3% devido ao abrandamento dos preços da energia, para 2,1% em janeiro de 2019, em comparação com 2,4% de dezembro de 2018, de acordo com os dados divulgados pela OCDE esta quinta-feira.

Os preços da energia caíram pela primeira vez desde outubro de 2016 em -0,1% em janeiro, em comparação com um aumento de 3,5% em dezembro. A inflação dos preços da alimentação e a inflação excluindo os alimentos e a energia permaneceram estáveis ​​em janeiro de 2019, em 1,9% e 2,2%, respectivamente.

A inflação anual diminuiu em todos os países do G7 em janeiro de 2019, em relação a dezembro de 2018, nomeadamente no Canadá (1,4%, face a 2,0%) e França (1,2%, face a 1,6%) e de forma mais moderada nos Estados Unidos (1,6%, face a 1,9%) Alemanha (1,4%, face a 1,6%), Itália (0,9%, face a 1,1%), Reino Unido (1,8%, face a 2,0%) e Japão (0,2%, face a 0,3%).

A inflação homóloga na área do G20 diminuiu para 3.1% em janeiro de 2019, em comparação com 3.2% de dezembro do ano passado. Por outro lado, a inflação subiu no Brasil (3,8%, face a 3,7%), na Rússia (5,0%, face 4,3%), na Índia (6,6%, face a 5,2%) e na Argentina (para 49,3%, face a 47,6%).

Em Portugal a inflação fixou-se nos 0,6%, no mês de janeiro.