OE2019 aprovado na generalidade no Parlamento

O Orçamento do Estado para 2019 foi esta tarde aprovado no Parlamento com os votos a favor de PS, PCP, BE, PEV e PAN e com os votos contra do PSD e do CDS-PP.

Os grupos parlamentares da direita, PSD e CDS, votaram contra, após dois dias de debate na Assembleia da República, em Lisboa.

Foram igualmente aprovadas as Grandes Opções do Plano para 2019.

Após a aprovação na generalidade, segue-se agora o debate e votação na especialidade, período que se prolonga até 29 de novembro, com votação final global.