OE2019: Governo prevê crescimento de 2,2% e défice entre 0% e 0,2%

O deputado do PAN – Pessoas, Animais e Natureza André Silva afirmou esta terça-feira que o ministro das Finanças lhe comunicou que prevê um crescimento de 2,2%, um desemprego de 6% e uma redução da dívida para 117% do produto interno bruto (PIB) em 2019. Quanto ao défice, poderá ser revisto em baixa, mas ainda não foi avançada uma meta final.

No Programa de Estabilidade, publicado em abril, o Governo apontava para um défice de 0,2% em 2018, mas no OE esta poderá aproximar-se de 0%, apesar de o ministro das Finanças não ter dado um valor final ao deputado.

André Silva adiantou aos jornalistas estas projeções sobre a evolução da economia portuguesa no final de uma reunião com o titular da pasta das Finanças, Mário Centeno, na Assembleia da República, sobre as linhas gerais da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019.

Segundo o deputado do PAN, Mário Centeno disse-lhe que “prevê no próximo ano um crescimento na ordem dos 2,2%, uma taxa de desemprego a fixar-se na ordem dos 6% e uma redução da dívida para 117% do PIB”.

A concretizar-se, a meta de crescimento do PIB representa uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais face ao Programa de Estabilidade (PE), em abril. No caso da dívida, também há uma ligeira diminuição, dos 118,4% inscritos no documento.