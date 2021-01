Pandemia levou Portugal a fechar 2020 com défice de 10.320 milhões de euros. Finanças dizem que défice ficará abaixo de 7,3%

O impacto da pandemia provocou um efeito devastador nas contas públicas no ano passado. O saldo orçamental deteriorou-se em 9.704 milhões de euros no conjunto de 2020, fixando-se num défice de 10.320 milhões de euros, segundo os dados publicados pelo Ministério das Finanças, esta quarta-feira. Ainda assim, o Governo adianta que “a evolução mais positiva do emprego, com reflexo na receita fiscal e contributiva” permite “antecipar que o défice orçamental em contas nacionais de 2020 deverá ficar abaixo dos 7,3% previstos no Orçamento do Estado para 2021, devendo ficar mais próximo do valor inicialmente previsto no Orçamento Suplementar de 2020”.

A evolução do défice em contabilidade pública resultou sobretudo de uma quebra da receita de 5,6% e um aumento da despesa de 5,3%. “Por um lado, os impactos adversos na economia provocados pela crise sanitária traduziram-se numa redução acentuada da receita fiscal e contributiva; e por outro verificou-se um acréscimo na despesa motivado pelas medidas extraordinárias de apoio a famílias e empresas”, assinala o ministério de João Leão.

A informação divulgada pelo Governo adianta a síntese da execução orçamental, que será divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO). Estes dados são na óptica da contabilidade pública, enquanto a meta do défice avaliada por Bruxelas – com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) – são em contabilidade nacional. No entanto, dão já indicações sobre os dados que serão publicados pelo organismo de estatística nacional a 26 de fevereiro.

As administrações públicas tinham registado um défice de 8.691 milhões de euros até novembro, em contabilidade pública, refletindo um agravamento de 9.267 milhões de euros face ao período homólogo. Em 2019, as administrações públicas fecharam o ano com um défice de 599 milhões de euros, traduzindo-se por uma melhoria de 1-643 milhões de euros face ao ano anterior, mas a pandemia veio agravar as contas em 2020.

No Orçamento do Estado para 2021, o Governo estima que o défice orçamental em contabilidade nacional se tinha fixado em 7,3% do PIB no ano passado.

(Em atualização)