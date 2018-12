“Offline na condução, Online na vida”. Brisa reforça campanha de segurança no Natal

A Brisa aproveita as Festas de Natal e de Fim de Ano e lança a segunda fase da campanha de segurança rodoviária, com o objetivo de sensibilizar os condutores e todos os intervenientes no ambiente rodoviário, sobre o perigo da utilização do telemóvel durante a condução. Esta iniciativa conta com o apoio institucional da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), da Federação Motociclismo Portugal, da BP e do piloto de MotoGP Miguel Oliveira, embaixador para a segurança rodoviária da marca.