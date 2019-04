IVA da eletricidade e do gás natural vai descer para três milhões de famílias

O Governo anunciou oficialmente que vai reduzir o IVA da eletricidade e de gás natural para 6% para três milhões de famílias. Mas a redução só vai ter lugar para os consumidores com a potência mais baixa e somente na componente fixa da fatura, isto é, a potência contratada. Já a componente variável da fatura, a energia que é consumida, fica com o IVA a 23%.

Esta descida acontece depois da medida ter obtido luz verde por parte da Comissão Europeia, por prever uma descida da receita com o IVA da eletricidade, no valor de 37 milhões de euros. De acordo com as contas da consultora Deloitte, a redução na fatura mensal da eletricidade e gás natural não chega a atingir os dois euros por família, segundo a Lusa.

“Na sequência da consulta efetuada pelo Estado Português ao Comité do IVA para efeitos de alteração da taxa de IVA aplicável aos fornecimentos de eletricidade e gás natural, a qual decorre da autorização legislativa concedida ao Governo na Lei do Orçamento de Estado para 2019”, começa por dizer o ministério das Finanças em comunicado divulgado esta quarta-feira, 24 de abril.

“O Governo aprova hoje em Conselho de Ministros a aplicação da taxa reduzida do IVA à componente fixa de determinados fornecimentos de eletricidade e gás natural”, segundo a tutela de Mário Centeno.

“Esta medida, em conjunto com a decisão do Governo de injeção de 190 milhões de euros no défice tarifário – já realizada em 2018 e que já determinou uma descida da tarifa da eletricidade para 2019 no mercado regulado em 3,5% – permite beneficiar mais 3 milhões de contratos (cerca de metade), atingindo níveis de poupança anuais para estes consumos na ordem dos 6%”, destaca o Governo.

De acordo com o documento enviado pelo Governo português para Bruxelas, citado pelo Dinheiro Vivo, esta medida faz “parte de uma série de medidas cujo objetivo é reduzir os custos associados ao consumo de energia e à proteção dos consumidores finais, sem no entanto provocar uma grande erosão nas receitas provenientes do IVA. É estimado que as perdas de receitas resultantes desta medida sejam de aproximadamente 37 milhões de euros”.

