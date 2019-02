Oitante antecipa pagamento de mais de 50% da sua dívida ao Santander Totta

Oitante conclui o pagamento de mais de 50% da sua dívida que foi subscrita pelo Santander Totta, aquando da Resolução do Banif.

Em comunicado a sociedade liderada por Miguel Artiaga Barbosa informou que antecipou hoje o pagamento de mais 15 milhões de euros relativos ao seu empréstimo obrigacionista de 746 milhões de euros, contraído aquando da sua constituição a 20 de Dezembro de 2015 por força da resolução do Banif.

A Oitante com este novo reembolso acumula, em pouco mais de 3 anos, um total de amortizações de 376 milhões de euros, o que representa uma redução de 50,4 % face ao valor inicial do empréstimo obrigacionista, com vencimento em Dezembro de 2025.

A emissão de 746 milhões de euros está garantida pelo Fundo de Resolução e contragarantida pelo Tesouro português. O pagamento da dívida liberta proporcionalmente o Fundo dessa responsabilidade.

Recorde-se que as obrigações foram emitidas para a Oitante se financiar em 746 milhões de euros. Foi com esse valor que foram pagos os activos que passaram para o veículo (com base num valor líquido, já sob imparidades atestadas pela Comissão Europeia).

“Este resultado reflete o trabalho realizado pela Sociedade com vista à prossecução do objetivo com que foi criada, a maximização do valor dos seus ativos para posterior alienação”, diz a Oitante em comunicado

A Oitante informa ainda que em breve apresentará os resultados da atividade respeitantes a 2018 “os quais, como nos anos anteriores, irão refletir a performance positiva da Sociedade”.