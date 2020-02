Oito candidatos para liderar fundo soberano da Noruega

São oito os candidatos à liderança do fundo soberano da Noruega, que possui um portefólio de ativos no valor de 1,1 triliões de dólares, anunciou o banco central do país, citado pela Reuters.

Entre os candidatos, todos homens, está o atual CEO do fundo soberano da Noruega.

A Reuters refere ainda que entre os desafios do fundo está a resposta às alterações climáticas e ainda a possibilidade de investimentos no valor de 100 mil milhões de dólares nos Estados Unidos.

De referir que este fundo da Noruega, em agosto, ponderava a redução dos seus investimentos na Europa e aumentá-los na América do Norte, confirme tinha avançado o New York Times.

Este fundo chegou a ter participação na Galp.