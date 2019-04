Oito feridos ligeiros no acidente entre um elétrico e um autocarro na baixa de Lisboa

O acidente ocorrido ao início da tarde de hoje, dia 7 de abril, na baixa da cidade de Lisboa, entre um elétrico da Carris e um autocarro de turistas de matrícula francesa provocou oito feridos todos ligeiros, de acordo com informações prestadas por fonte oficial do RSB – Regimento de Sapadores Bombeiros.

O acidente, junto à Rua da Conceição, ocorreu cerca das 13h15m de hoje e as suas causas vão ser apuradas.

A maioria dos feridos são estrangeiros. Foram todos transportados para o Hospital de São José.

Sobre a reabertura destas vias da baixa lisboeta ao trânsito, a referida fonte do RSB evitou precisar um tempo específico, avançando que esse cenário poderá ser uma realidade, “provavelmente, ao final da tarde”.

A Carris já disponibilizou uma equipa específica para a remoção do elétrico da via.

Neste momento, estão a decorrer trabalhos de limpeza da via.

A fonte do RSB destacou que a sua equipa, juntamente com a do INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica, chegou ao local “quatro minutos” depois do acidente.