Oito pessoas feridas na Suécia. Polícia avança com possibilidade de ataque terrorista

Oito pessoas ficaram feridas na Suécia na sequência de um ataque com uma faca por parte de um homem “na casa dos 20 anos”, na cidade de Vetlanda no sul do país, de acordo com a polícia Sueca. O “Daily Mail” avança que o agressor foi baleado na perna por policiais e levado para o hospital.

As autoridades disseram que a gravidade dos ferimentos varia, sem fornecer mais detalhes. O motivo ainda não foi esclarecido, mas a polícia disse que está a tratar o caso como ‘suspeita de crime terrorista’.

O ministro do Interior da Suécia, Mikael Damberg, classificou o ataque de ‘terrível’. “Várias pessoas ficaram gravemente feridas. São acontecimentos terríveis e os meus pensamentos vão para as vítimas e para os seus parentes”, acrescentou Damberg.

“De momento, ainda não é claro exatamente o que aconteceu e qual foi o motivo. A polícia prendeu um suspeito e deu início a um processo especial para lidar com o desenvolvimento do incidente e criar segurança em Vetlanda”, sublinha o ministro do interior sueco.

(Em atualização)