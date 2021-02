OLX: Procura por máscaras FFP2 em Portugal dispara 98% em janeiro

Apesar de Bruxelas ter considerado o uso de máscaras FFP2 desnecessário, a obrigatoriedade de adoção deste tipo de proteção individual em países como a Alemanha e a França influenciou os portugueses que, durante a segunda quinzena de janeiro, fizeram disparar a procura em 98%, segundo os dados do OLX. No entanto, a oferta não tem correspondido, havendo mesmo quebra de stock na região de Lisboa e Vale do Tejo.

As máscaras FFP2, também conhecidas por “bico de pato”, foram as mais pesquisadas na plataforma (90%), mas destaca-se também o aumento generalizado pela procura de máscaras cirúrgicas (63%). Também nos últimos 15 dias de janeiro, a procura por máscaras em geral cresceu 51% face à primeira quinzena. Já no que concerne às respostas a estes anúncios, as regiões que mais se destacaram foram Braga (90%), Lisboa (72%) e Porto (71%).

Apesar da subida significativa da procura, a oferta por este tipo de artigo não correspondeu na mesma medida. No caso das máscaras em geral, Braga registou um aumento de 8%, o Porto de 4% e Lisboa verificou mesmo uma quebra de 1%. No caso especifico das FFP2, Braga teve um aumento de 58%, Porto de 42% e Lisboa 29% entre a primeira e a segunda quinzena de janeiro.

Alexandra Santos, responsável de marketing do OLX Portugal, justifica a realização do estudo devido às medidas “assumidas recentemente por alguns países, tais como França, Alemanha ou Áustria, que proibiram a utilização de máscaras comunitárias na rua, incentivando à utilização de máscaras FFP2 ou cirúrgicas”. “Por isso, tivemos curiosidade em perceber se estas decisões internacionais tinham tido eco em Portugal. E, como se pode constatar, a reação das pessoas, talvez antecipando que os nossos decisores seguissem o mesmo caminho, foi imediata e bastante significativa”, diz.

À luz das novas variantes do vírus SARS-CoV-2, potencialmente mais contagiosas, alguns Estados-membros da UE, como a Alemanha e a França, tornaram obrigatória a utilização de máscaras cirúrgicas ou FFP2 em locais como transportes públicos e lojas, proibindo as máscaras comunitárias, fabricadas de forma artesanal.

No entanto, durante uma conferência de imprensa em Bruxelas, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, adiantou que o executivo comunitário abordou a questão com o ECDC, cujos especialistas consideram que os dados científicos disponíveis de momento não apontam para a necessidade de um uso generalizado das máscaras FFP2, aconselhadas para os profissionais de saúde.