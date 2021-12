ONU nomeia assessora de Biden como próxima diretora executiva da UNICEF

As Nações Unidas anunciaram, esta sexta-feira, a nomeação de Catherine Russell, assessora do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como a próxima diretora executiva da UNICEF.

“Russell traz para a função décadas de experiência no desenvolvimento de políticas inovadoras que capacitam comunidades carentes em todo o mundo”, disse o porta-voz da ONU Stephane Dujarric, segundo a “Reuters”. Atualmente Russell é diretora do Gabinete pessoal presidencial da Casa Branca e assistente do presidente.

Sobre a nomeação Joe Biden disse que Russell estava “excecionalmente bem preparada” para chefiar a UNICEF. “Vamos sentir a falta da Cathy. Mas a nossa perda será o ganho da UNICEF”, completou.

De acordo com a ONU Catherine Russell serviu como embaixadora para questões globais da mulher no departamento de Estado dos EUA sob a administração do ex-presidente Barack Obama.

Por sua vez, um porta-voz da ONU disse em julho que a diretora executiva da UNICEF, Henrietta Fore, planeava renunciar ao cargo para lidar com um problema de saúde familiar.

Desde a fundação da agência infantil UNICEF em 1946, todos os seus diretores executivos são americanos.