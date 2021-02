Muito mudou no mundo desde 1945, quando a Organização das Nações Unidas nasceu, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, mas persiste uma tradição do topo da estrutura. Todos os nove secretários-gerais foram homens, iniciaram os mandatos após os 50 anos – à exceção do segundo, o sueco Dag Hammarskjöld, que tinha 47 quando sucedeu ao norueguês Trygbe Lie –, vieram de países sem grande peso político e tiveram percursos políticos relativamente modestos, ao ponto de António Guterres ser o primeiro chefe de governo a liderar a entidade.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor