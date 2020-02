OPA à Media Capital: auditor avalia ações em 1,90 euros. Cofina oferece 2,333 euros por ação

A OPA à Media Capital por parte da Cofina deverá ter uma contrapartida de 2,333 euros por ação (superior ao valor oferecido de 1,90 euros) sendo que, de acordo com o auditor, estas ações têm um valor médio de 1,90 euros, diz o comunicado divulgado na CMVM.

Neste relatório, o auditor esclarece que “considerando o trabalho desenvolvido pelos diferentes métodos e as limitações identificadas, nomeadamente ao nível do método dos múltiplos de transação (face à impossibilidade de aplicação de alguns dos rácios pretendidos), apurámos que o valor médio da ação da Média Capital, para 100% do capital, corresponde a € 1,90, que resulta da ponderação equitativa das duas abordagens (múltiplos de cotação e de transação)”.

Desta forma, a “contrapartida mínima assim determinada é inferior ao valor oferecido pela Cofina no Anúncio Preliminar, de €2,3336 (dois euros, trinta e três cêntimos e trinta e seis centésimas de cêntimo), pelo que, o valor da contrapartida a pagar no âmbito da referida Oferta deverá ser de € 2,3336”.

Em 23 de dezembro, a Cofina anunciou ter acordado com a Prisa a redução do preço da compra em 50 milhões de euros face aos 255 milhões de euros [‘enterprise value’] comunicados em 21 de setembro. Ou seja, o preço de aquisição é agora de 123,29 milhões de euros, o que corresponde a um ‘enterprise value’ (inclui a dívida da dona da TVI) de 205 milhões de euros.

Pela transação, a Prisa irá receber 123,9 milhões de euros, menos 27% que o previsto inicialmente, o que representa um prejuízo para a editora do El País de 54,3 milhões de euros nas suas contas relativas aos primeiros nove meses do ano.