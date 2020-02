Operação de transporte de componentes eólicos começa esta sexta-feira na Madeira

A operação de transporte de componentes eólicos para o Parque Eólico Alecrim-Urze no Paúl da Serra começa esta sexta-feira às 22h e vai decorrer pelo menos durante um mês e meio, envolvendo o corte total de estradas.

A LASO Transportes é a empresa responsável por esta operação que vai envolver o transporte de doze pás eólicas com 67 metros cada uma e ainda o transporte de quatro geradores com 120 toneladas cada um.

O transporte das pás está dividido em duas fases, sendo a primeira fase o transporte feito de forma convencional desde o Porto do Caniçal até à Ribeira Brava. Já na segunda fase, o transporte vai ser efetuado com recurso à utilização de equipamento Blade Lifter, que vai permitir levantar a pá eólica até 60 graus de inclinação, assim como rodá-la 360 graus sobre o seu eixo, tendo em conta a existência de estradas sinuosas, curvas apertadas, zonas povoadas e inclinações anormais.

O transporte dos geradores vai ser executado em quatro fases devido à complexidade do trajeto. Para cada gerador vão ser utilizados dois a três camiões para tracionar as respetivas composições e vencer as acentuadas subidas que caraterizam a ilha.

A primeira fase do transporte tem início no Porto Caniçal até à entrada da Via Rápida 1 (VR1), a segunda fase vai desde a entrada da VR1 até à Ribeira Brava, na terceira fase o transporte é feito entre a Ribeira Brava e os Prazeres e na última fase entre os Prazeres e o Parque Eólico Alecrim-Urze.

Dada a dimensão do transporte vão ser necessárias algumas medidas de prevenção, tais como o corte total de estradas, a intervenção em oito rotundas e desvio, quando necessário, de fios elétricos.

Na operação vão estar envolvidos cerca de oito camiões, 38 linhas de eixo para o transporte de cada gerador, um Blade Lifter, 18 colaboradores da LASO e 20 agentes da PSP.