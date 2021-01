Operações multibanco apresentam quebra de 10% na Madeira

Os levantamentos e compras realizadas através de Multibanco tiveram uma quebra de 10%, em 2020, para os 1,5 mil milhões de euros, quando em comparação com o período homólogo indicam os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

As operações de levantamentos e compras, com cartões internacionais foi de 45% e com cartões nacionais de 3%.

Em 2020, foram levantados nas caixas multibanco da região 627,6 milhões de euros, uma quebra de 70%, face ao ano anterior, quando se levantou mais 77,1 milhões de euros. Os levantamentos nacionais tiveram uma quebra de 7%, para os 594,4 milhões de euros, enquanto que os levantamentos internacionais caíram 44%, menos 33,1 milhões de euros, face ao mesmo período do ano passado.

Já nas compras através de multibanco atingiu-se 949 milhões de euros, uma quebra de 9% comparado com o ano anterior. As compras com cartões nacionais atingiram os 828,1 milhões de euros, um valor idêntico ao ano anterior, indica a DRE.

As compras com cartões internacionais quebraram 121 milhões de euros, menos 46%.

Nos pagamentos verificou-se uma descida de 5%, para um montante total de 142 milhões de euros.