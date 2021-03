Operadora de rede elétrica no Texas cometeu erro de 13,4 mil milhões de euros na semana da tempestade

A operadora da rede elétrica no Texas, Electric Reliability Council do Texas (ERCOT), cometeu um erro no valor de 16 mil milhões de dólares (13,4 mil milhões de euros) na semana da tempestade que fez nevar e que levou a quedas de energia em todo o estado, apontou a empresa Potomac Economics, que monitoriza o mercado energético.

A Potomac Economics afirma que a ERCOT manteve os preços da energia muito altos por um período superior a um dia depois das interrupções generalizadas acontecerem no estado do Texas. “Para cumprir a Ordem da Comissão, a intervenção de preços que elevou os preços para o valor da carga perdida deveria ter terminado imediatamente naquele momento [17 de fevereiro]”, disse a empresa.

“No entanto, a ERCOT permaneceu com os preços em valor de carga perdida, inflacionando o preço em tempo real por um período superior a 32 horas até à manhã do dia 19 de fevereiro”, defendeu a Potomac, acrescentando que a decisão da operadora resultou em 16 mil milhões de dólares.

O CEO da operadora da rede foi despedido na passada quarta-feira, ainda antes do relatório da Potomac ser conhecido publicamente. O despedimento de Bill Magness já tinha sido pedido logo após os apagou na rede, que deixaram milhares de cidadãos no Texas sem eletricidade e calor debaixo de temperaturas que atingiram vários graus negativos.

Magness torna-se a segunda baixa oficial na sequência dos apagões no Texas, sendo que DeAnn Walker, reguladora dos serviços públicos do estado do Texas, apresentou a demissão do cargo na passada segunda-feira.

Apesar de já ter recebido o aviso de rescisão de contrato, Magness vai continuar a servir como presidente e CEO da operadora durante os próximos dois meses, e vai trabalhar com os líderes de vários estados para analisar possíveis alterações para a ERCOT.