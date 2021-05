A atividade do sector das telecomunicações não parou no último ano, mas isso não impediu que as principais telecoms (Altice, NOS e Vodafone), a par de outras empresas-bandeira de outros sectores, sentissem o impacto da pandemia da Covid-19 nas suas operações. Ora, no primeiro trimestre de 2021, os operadores confirmaram a resiliência (uns casos), e a recuperação (noutros) das telecomunicações.

A Altice Portugal foi a última dos três principais operadores a divulgar as contas até março, reportando uma receita total de 549,1 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento homólogo de 5,1% – por não ser uma cotada da Bolsa de Valores de Lisboa, a dona da Meo não tem de revelar dados sobre o resultado líquido.

Nos primeiros três meses de 2020 a Altice não viu os seus resultados saírem prejudicados pela pandemia, que só começou a sentir-se a partir de março do ano passado.

