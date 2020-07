Orçamento Suplementar da Madeira vai ter verba para apoiar empresas com “vocação exportadora”

No sentido de esbater os custos com a insularidade e a ultraperificidade, as empresas com “vocação exportadora” vão ter um apoio de 2,5 milhões de euros introduzido no Orçamento Suplementar que será discutido na próxima semana, avançou esta sexta-feira o Secretário Regional da Economia.

Rui Barreto garantiu que “as despesas que as empresas tenham para exportar vão ser integralmente assumidas pelo Orçamento Suplementar”, num apoio que vai decorrer através de concurso que será aberto ainda no decorrer deste ano pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial.

O governante recordou que “um dos fatores de competitividade, é a capacidade que as empresas têm de colocar aquilo se produz na Madeira no continente português, ao mesmo custo que entregam na Região. Essa é a missão do Governo Regional e da Economia, apoiar os empresários e apoiar as empresas para que estas possam reduzir os custos de contexto, possam chegar mais longe e a mercados maiores”.

Rui Barreto visitava a empresa Canning’s Gin, uma destilaria madeirense de produção de gin, situada no parque empresarial da Ribeira Brava.

A bebida produzida para chegar ao mercado regional, nacional e internacional, já foi distinguida com o um dos 20 melhores gin’s do mundo, num concurso de bebidas espirituosas – IWSC Gold 2018, em Londres, onde participaram mais de 600 empresas deste sector.

A empresa madeirense foi fundada em 2015 e instalou a sua unidade de produção no Parque Empresarial da Ribeira Brava. Esta empresa exporta, atualmente, para quatro países, três dos quais situam-se na Europa e um na Ásia.