Ordem dos Engenheiros em guerra aberta com José Luís Arnaut por causa do novo aeroporto

A Ordem dos Engenheiros está em guerra aberta com o presidente da ANA – Aeroportos de Portugal e repudia as declarações de José Luís Arnaut, em entrevista publicada esta quinta-feira pelo jornal “Público”, alegadamente colocando em causa as competências técnicas, a credibilidade profissional e a honra reputacional de Carlos Matias Ramos, anterior bastonário desta ordem profissional.

“Não contente por ao longo de todo o processo de seleção da solução aeroportuária ter conseguido evitar o envolvimento da engenharia portuguesa, o Dr. José Luís Arnaut, apesar de vir agora reclamar apoios públicos para um investidor privado, a ANA/Vinci, mudando radicalmente o discurso que assumia quando o negócio corria bem, não cuidou de tratar educadamente um prestigiado engenheiro que sempre serviu a causa pública, da melhor forma que o conseguiu fazer, e que como cidadão tem todo o direito de manifestar a sua opinião, sobretudo em assuntos que conhece e são de interesse nacional”, critica a Ordem dos Engenheiros, em comunicado.

Recorde-se que, além de ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Matias Ramos foi presidente do LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, tendo nos últimos anos sido um dos principais mentores da ‘Plataforma Cívica Aeroporto BA6 – Montijo Não!”, contrária à solução do Montijo para futuro aeroporto internacional de Lisboa e defendendo a alternativa do Campo de Tiro de Alcochete.

“A Ordem dos Engenheiros repudia veementemente as declarações hoje proferidas pelo presidente do Conselho de Administração da ANA, José Luís Arnaut, numa entrevista ao jornal “Público”, que, de forma leviana, colocam em causa as competências técnicas, a credibilidade profissional e a honra reputacional do anterior bastonário desta ordem profissional, o senhor engenheiro Carlos Matias Ramos”, assinala o referido comunicado.

Os responsáveis da Ordem dos Engenheiros, atualmente presidida por Carlos Mineiro Aires, consideram que, “como qualquer membro da Ordem dos Engenheiros, o Eng. Carlos Matias Ramos pauta a sua atuação por elevação e exigências éticas e deontológicas, sobretudo no que diz respeito a conflitos de interesses no exercício da profissão, o que aqui tem de ser invocado para marcar a distância que é devida no tratamento dos dois visados neste comunicado”.

O comunicado da OE relembra que Carlos Matias Ramos, quando liderou o LNEC, “desenvolveu uma longa e prestigiada carreira nas áreas de estruturas hidráulicas, hidráulica fluvial, mecânica de fluidos e recursos hídricos, sendo ainda docente e consultor reconhecido internacionalmente”.

“Por estas razões, a Ordem dos Engenheiros lamenta profundamente a ligeireza das palavras e não pode permitir que os interesses de uma concessionária, que colidem com os de Portugal, e por essa razão, têm motivado polémica, possam colocar em causa a credibilidade da engenharia nacional e o fomentar o desrespeito pelos engenheiros portugueses”, conclui o referido comunicado desta ordem profissional.