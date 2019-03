Ordem dos Médicos da Madeira confirma que não existem “desvios deliberados” de doentes do público para o privado

O presidente do conselho médico Ordem dos Médicos da Madeira, António Pedro Freitas, disse que o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) é único no sentido de existirem convenções e que devido a isso “existe uma passagem de doentes” do público para o privado mas que relativamente a “desvios deliberados” de doentes do público para o privado “não tem conhecimento” de nenhuma situação.

António Pedro Freitas contraria assim a acusação de Rafael Macedo, coordenador da unidade de medicina nuclear do SESARAM, de que existia desvios de doentes do público para o privado.

O presidente do conselho médico da Ordem dos Médicos da Madeira disse na comissão de inquérito à unidade de medicina nuclear do SESARAM, que se está a realizar na Assembleia Regional, disse que o sistema regional saúde tem por vezes nos últimos anos tem “tido alguns problemas” e que a actual situação é o culminar destes problemas.