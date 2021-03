Ordem dos Médicos tem três argumentos para reafirmar a sua confiança na vacina da AstraZeneca

O Movimento Cultural da Terra de Miranda (MCTM) defende que os assuntos fiscais são da responsabilidade da AT e estão fora da competência do ministro do Ambiente. Sinalizam, por isso, que declarações de Matos Fernandes que negócio de venda das barragens da EDP não dão lugar ao pagamento do IMI e IMT são “uma tentativa de condicionar a liberdade inspetiva” do fisco. E que está a intrometer-se numa área de governação que não é a sua.