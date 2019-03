Ordenamento do espaço marítimo é “a melhor e mais coerente” estratégia para a economia azul, defende secretária dos Recursos Naturais

A reforçar a oferta gastronómica do Savoy Palace integram também a equipa Pedro Campas, especialista na área da pastelaria, e Renato Camacho, nome reconhecido na área da cozinha de luxo, que vai ficar à frente do Galáxia Sky Food (aquele que será o maior rooftop da cidade do Funchal e o restaurante mais exclusivo do hotel).