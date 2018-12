Espaço marítimo português vai ter plano de ordenamento atualizado

Ana Paula Vitorino, ministra do Mar, vai apresentar hoje, dia 12 de dezembro, pelas 11 horas, a segunda versão do PSOEM – Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo nacional.

A sessão irá decorrer nas instalações do Ministério do Mar, em Algés, e vai ter impacto em diversas atividades económicas fulcrais para o país, como a exploração petrolífera, energias renováveis ‘off shore’, pescas, exploração mineral no subsolo marinho e várias atividades emergentes da economia azul, entre outras, numa altura em que as negociações de Portugal na ONU – Organização das Nações Unidas para extensão da plataforma continental se aproximam de um tempo decisivo.

A relevância da nova versão do PSOEM deriva também do facto de finalmente se ter conseguido um acordo sobre esta matéria entre diversas instituições estatais, desde logo, o Ministério do Mar, mas também a APA – Agência Portuguesa do Ambiente e o ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.