Orey Financial eleita pela International Finance a Corretora mais inovadora

A Orey Financial foi eleita, pela International Finance (IMF), como a Most Innovative Online Brokerage Firm – Spain 2018 e Most Innovative Online Brokerage Firm – Portugal 2018.

A corretora online liderada por Duarte d´Orey é considerada pela International Finance, como “uma entidade de referência no mercado de capitais tanto em Portugal como em Espanha sendo reconhecida como motor de inovação pela sua liderança em 2018 no lançamento de novos produtos e soluções tanto a nível nacional como internacional”.

“A Orey Financial existe como projeto independente e inovador na corretagem e gestão de ativos em Portugal desde de 2004 atuando nos segmentos de clientes Retail, Affluant, Private e Institucional”, diz a empresa em comunicado.

A equipa da Orey financial conta atualmente com cerca de 40 colaboradores com gestores, traders e consultores seniores localizados tanto em Portugal como em Espanha.

“A Orey Financial lançou em 2018 o seu mais recente serviço de gestão de carteiras online (Orey iWealth) novamente inovador e único no mercado Português acompanhando sempre as melhores tendências da indústria de Gestão de Ativos a nível internacional”, diz a Orey.

A equipa é liderada por Catarina Castro, ex-diretora coordenadora do Banco Santander para as unidades de Gestão de Ativos, com vasta experiencia a nível internacional e para os segmentos da corretagem e gestão de ativos.

Para Catarina Castro, administradora da Orey Financial, “como corretora online, a empresa está fortemente focada no desenvolvimento e implementação de estratégias inovadoras de gestão de ativos e investimentos. A corretora online da Orey Financial é a maior do género em Portugal, liderando o setor com um conjunto completo de produtos e serviços e uma plataforma de última geração que oferece aos investidores acesso em tempo real às tendências e aos dados do mercado global. A empresa também mantém presença em Espanha, onde registou um crescimento sustentado desde 2008.”

Em 2017 a Orey Financial contava com um total de 7 878 clientes em Portugal e Espanha terminando o ano com um total de ativos sob gestão de 127,8 milhões de euros, um volume de transações de mais de 7 mil milhões de euros e mantendo-se como projeto acionista com capitais 100% nacionais sob a liderança e controlo de Duarte D’Orey.