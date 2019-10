Organização Mundial de Comércio dá razão aos EUA para avançarem com tarifas à Europa de sete mil milhões de euros

A União Europeia [UE] toma nota da decisão do painel de arbitragem da OMC no caso da Airbus e do valor das possíveis contramedidas. Permanecemos com a opinião de que, mesmo que os Estados Unidos tenham autorização para o fazer […], optar pela aplicação de contramedidas seria um ato contraproducente”, vinca em comunicado a comissária europeia para o Comércio, Cecilia Malmström.