Os 10 melhores depósitos a prazo para 2020

Produtos atrativos pela grande estabilidade – pese embora as taxas atualmente praticadas não serem tão competitivas quanto as do passado -, ainda existem ofertas de depósitos a prazo que são vantajosas para quem procura soluções com pouco risco para colocar o seu dinheiro a render. Se pensa constituir uma poupança, descubra qual é o máximo retorno que poderá obter hoje em dia com os melhores depósitos a prazo.

Antes de mais, é importante perceber que os depósitos a prazo têm diferentes características, desde a taxa de juro ao montante mínimo e máximo a depositar ou até ao tempo do contrato. Outro aspeto a perceber é se esta poupança escolhida permite, ou não, reembolsos antecipados e quais os custos de se resgatar o dinheiro antes do fim do prazo.

Quais os melhores depósitos a prazo do mercado?

São várias as instituições financeiras que oferecem estes produtos aos seus clientes ou a novos clientes. É comum até existirem depósitos a prazo destinados à angariação de novos depositantes, detendo condições exclusivas. Assim, é possível optar por um dos melhores depósitos a prazo sem se ser cliente de uma determinada entidade bancária.

Fique a par dos melhores depósitos a prazo do mercado atualmente através da tabela abaixo:

10 Depósitos a prazo com maior retorno Instituição Produto Prazo

(meses) TANB TANL Montante mínimo Montante máximo Banco Best Depósito Novos Clientes 2% 3 2% 1,44% 2.500€ 40.000€ Banco Carregosa Bem-vindo 3 1,50% 1,08% 10.000€ 50.000€ Banco BAI Europa Depósito Prazo Especial Premium III 24 Meses 24 1,40% 1% 2.500€ 500.000€ Depósito Prazo Especial Premium III 12 Meses 12 1,30% 0,93% 2.500€ 500.000€ BNI Europa DP Sem Mobilidade Antecipada 5 Anos 60 1,15% 0,82% 1.000€ Sem limite Banco BAI Europa Depósito Prazo Especial Premium II 24 Meses 24 1,10% 0,79% 2.500€ 500.000€ ATLANTICO Europa DP Boas-Vindas 3 1,10% 0,79% 500€ 50.000€ Banco Português de Gestão Depósito G Valor 36 Meses 36 1,10% 0,79% 10.000€ 500.000€ BNI Europa DP Mobilizável 5 Anos 60 1,10% 0,79% 1.000€ Sem limite DP Sem Mobilidade Antecipada 4 Anos 48 1,10% 0,79% 1.000€ Sem limite

Dados recolhidos a 19 de fevereiro de 2020.

Que retorno se pode obter com os melhores depósitos a prazo?

Os depósitos a prazo, tal como acontece com os cartões de crédito ou os empréstimos bancários, são direcionados para diferentes perfis de clientes, com diversas finalidades.

Vejamos então dois casos diferentes, para se perceber qual o retorno que é possível obter com um depósito a prazo.

Joana: a jovem poupadinha

A Joana tem 26 anos e quer colocar as suas poupanças a render. Como não gosta de correr riscos com o seu dinheiro que tanto lhe custa a amealhar, decidiu escolher um depósito a prazo.

A jovem optou por um dos melhores do mercado: o Depósito Novos Clientes 2% do Banco Best, a 3 meses. Este produto é exclusivo para novos clientes, possui uma TANB de 2% (que é superior à média do mercado) e não permite reforços nem mobilização antecipada.

Desta forma, a Joana não poderá mexer nesse dinheiro enquanto não terminar o prazo do depósito.

Ao colocar o valor das suas economias – atualmente nos 2.500 euros – no Depósito Novos Clientes 2%, a Joana conseguirá obter, no final, em termos brutos, um retorno de 12,40 euros (9 euros líquidos). Embora este não seja um ganho elevado, pelo menos a jovem cria hábitos de poupança, ainda conseguindo gerar algum retorno.

António e Clara: o casal inteligente

Este casal tenta sempre fazer escolhas inteligentes, especialmente quando se trata de dinheiro: transferiram o crédito à habitação e pouparam imenso, utilizam as milhas aéreas do cartão de crédito para viajar sem pagar bilhetes de avião e agora querem colocar as suas poupanças num dos melhores depósitos a prazo.

Uma vez que o depósito que constituíram anteriormente está a terminar, o casal procurou escolher o mais indicado para si, tendo optado por um de três meses, o depósito a prazo Bem-vindo do Banco Carregosa, porque permite uma constituição com valores mais elevados para as poupanças que estão a fazer para as suas obras em casa.

Com um montante depositado de 45 mil euros, o casal conseguiu, no final do prazo, um retorno de 122 euros líquidos.