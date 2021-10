Os amantes de queijo vão perder a cabeça

No coração do Chiado, a primeira concept store de queijo em Portugal quer mostrar que não é só pelo sabor que se reconhece um bom queijo: é pelo prazer que a experiência proporciona. Na Queijaria Machado, o queijo é pensado sempre como uma experiência. Um espaço para descobrir curiosidades únicas sobre o apaixonante mundo dos queijos nacionais e internacionais e a degustar combinações inesquecíveis em que o queijo é o ingrediente secreto. Tudo guiado por João Silveira Machado, Cheesemonger certificado pela Academy of Cheese.

A loja fica no coração do Chiado e tem cerca de 250 metros quadrados. João Silveira Machado, Cheesemonger e sócio da Queijaria Machado, abriu este espaço, que vive à volta da cultura do queijo e que quer mostrar que além dos nossos, existem bons queijos em todo o mundo. “O que sinto é que ainda há muito a descobrir sobre o queijo”, refere. No edifício do séc. XVI onde funciona a concept store, há três salas distintas consoante o tipo de experiência: Affinage Room, sala de maturação, local de ambiente controlado onde se cuida do queijo, onde os affineurs selecionam e melhoram os queijos e em que estes podem ser vistos nas suas diversas fases; a Sala de Prova, onde se servem refeições ligeiras, tendo o queijo como ingrediente principal; e uma sala para workshops e cursos, onde decorrem as formações com o instrutor certificado, ou Senior Cheesemonger, pela britânica Academy of Cheese, uma associação de referência no sector.

Fica na Rua Vítor Cordon n.º 43, em Lisboa.