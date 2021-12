Equipamentos de aquecimento mais eficientes: quais os benefícios?

Quando falamos em mudança de equipamentos para outros mais eficientes – classe energética A – os consumidores deduzem logo que se trata de benefícios relacionados com a poupança de energia e dinheiro. Porém, existem outras regalias indiretas.

Referimo-nos a benefícios adicionais como o conforto térmico, a qualidade do ar, a redução do impacte ambiental ou a valorização do imóvel, cuja não consideração pode levar a que se subestime o real valor de melhorar o seu sistema de aquecimento.

Há ainda outros fatores associados, como a própria aparência estética do equipamento, a facilidade de utilização e de manutenção, a reduzida área necessária para a instalação do mesmo e o próprio armazenamento.

Portanto, na ponderação da adoção de equipamentos mais eficientes, estes benefícios não diretos devem também completar a sua lista de aspetos positivos, representando um ‘bónus’ no qual os consumidores estão dispostos a investir.

Num inquérito direcionado aos consumidores realizado em vários países europeus, concluiu-se que a redução do impacte ambiental e a independência em relação aos preços da energia são os benefícios mais valorizados e que motivam um investimento extra na solução de aquecimento. Por oposição, a estética é o benefício no qual os consumidores menos investem.

Quer adotar equipamentos mais eficientes para a sua casa, mas necessita de ajuda? Recorda-se do projeto HARP? Deixamos-lhe toda a informação necessária e um simulador para comparar as ofertas no mercado e os benefícios associados aqui!

