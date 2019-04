“Os eurodeputados da CDU foram os que melhor defenderam os interesses da Madeira”, afirma Ricardo Lume

Para o candidato do PCP Madeira ao Parlamento Europeu, Ricardo Lume, é bem claro. Foram os eurodeputados da CDU aqueles que melhor defenderam os interesses da Madeira, na Europa, através do apoio que deram por exemplo à construção de escolas, pela rejeição nos cortes do POSEI para a Madeira e Açores, sobre as condições das ligações aéreas à região autónoma, e pelo impacto da redução das quotas de peixe de espada preto.

“Podemos afirmar que a CDU na última legislatura não teve apenas um, não teve apenas dois, mas sim três deputados que defenderam os interesses da Madeira no Parlamento Europeu”, reforçou o candidato do PCP Madeira.

Para o comunista o partido demonstrou no Parlamento Europeu “uma intervenção confiante e determinada” em prol da “defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores e do País, para assegurar avanços, para combater retrocessos, para romper com o rumo de desigualdade”, e que apresentou “propostas e soluções” para os problemas e que se bateu pela “valorização do trabalho e dos trabalhadores, dos direitos, salários, reformas e pensões, de defesa e promoção da produção nacional e dos sectores produtivos”.

Ricardo Lume destacou ainda a vários visitas que os deputados da CDU fizeram à Madeira. O comunista entende que quantos mais deputados o partido eleger para o Parlamento Europeu “mais força” terá para defender os interesses da Madeira.